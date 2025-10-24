Інформація щодо ціни COCK (COCK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0.24% Зміна ціни (1 дн.) -1.56% Зміна ціни (за 7 дн.) +119.39% Зміна ціни (за 7 дн.) +119.39%

Актуальна ціна COCK (COCK) становить --. За останні 24 години COCK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COCK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COCK змінився на -0.24% за останню годину, -1.56% за 24 години та на +119.39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо COCK (COCK)

Ринкова капіталізація $ 46.22K$ 46.22K $ 46.22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46.22K$ 46.22K $ 46.22K Циркуляційне постачання 999.91M 999.91M 999.91M Загальна пропозиція 999,910,000.397318 999,910,000.397318 999,910,000.397318

Поточна ринкова капіталізація COCK — $ 46.22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COCK — 999.91M, зі загальною пропозицією 999910000.397318. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46.22K.