Ціна COC (COC)
Поточна ціна COC (COC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.64 USD
- зміна ціни COC протягом дня — -7.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни COC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни COC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни COC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.99%
|30 днів
|$ 0
|-29.10%
|60 днів
|$ 0
|-66.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін COC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-7.99%
+6.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wut is COC $COC is a Solana culture coin, launched by a group of OGs. We stay strokin, vibin, and our memes always go hard. Together, COCs will rise.
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