Сьогоднішня ціна Cobot

Поточна ціна Cobot (COBOT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COBOT до USD становить $ 0 за COBOT.

Cobot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 451, з циркуляційною пропозицією у 291,24M COBOT. Протягом останніх 24 годин COBOT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00596208, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці COBOT змінився на +0,40% за останню годину та на -25,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Cobot (COBOT)

Ринкова капіталізація $ 24,45K$ 24,45K $ 24,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 58,41K$ 58,41K $ 58,41K Циркуляційне постачання 291,24M 291,24M 291,24M Загальна пропозиція 695 738 601,4000063 695 738 601,4000063 695 738 601,4000063

Поточна ринкова капіталізація Cobot — $ 24,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COBOT — 291,24M, зі загальною пропозицією 695738601.4000063. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,41K.