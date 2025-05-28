Сьогоднішня ціна COAT DOG (COAT)

Поточна ціна COAT DOG (COAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 751,37K USD. Ціна COAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності COAT DOG:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни COAT DOG протягом дня — +5,55%

- циркуляційна пропозиція – 99,38B USD

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