Ціна COAT DOG (COAT)
Поточна ціна COAT DOG (COAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 751,37K USD. Ціна COAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COAT DOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни COAT DOG протягом дня — +5,55%
- циркуляційна пропозиція – 99,38B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COAT DOG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни COAT DOG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни COAT DOG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни COAT DOG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5,55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін COAT DOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6,49%
+5,55%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coat Dog Token is a meme token deployed on the Base blockchain with Clanker platform. It's designed to be fun and community-driven, with a simple meme image generator that lets users create their own Coat Dog memes. As part of the token's mechanics, 0.4% of all fees collected through the Clanker platform are used to burn Coat Dog tokens, reducing supply over time. The project combines meme culture with basic utility, aiming to grow through community creativity and Clanker platform support.
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