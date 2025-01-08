Ціна Coast CST (CST)
Поточна ціна Coast CST (CST) сьогодні становить 0.972747 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coast CST:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.04K USD
- зміна ціни Coast CST протягом дня — -2.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coast CST до USD становила $ -0.0253042183400542.
За останні 30 днів зміна ціни Coast CST до USD становила $ -0.0218483839.
За останні 60 днів зміна ціни Coast CST до USD становила $ -0.0007955124.
За останні 90 днів зміна ціни Coast CST до USD становила $ +0.0016947215711249.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0253042183400542
|-2.53%
|30 днів
|$ -0.0218483839
|-2.24%
|60 днів
|$ -0.0007955124
|-0.08%
|90 днів
|$ +0.0016947215711249
|+0.17%
Останній аналіз цін Coast CST: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.89%
-2.53%
-1.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coast Stablecoin is a Fiat-backed stablecoin (a PRC-20) with 1:1 collateral held as USD and functions as an avenue for onboarding new users directly onto PulseChain. User's are able to mint CST directly on-chain in a self-custodial manner from the balance of their digital bank account. This is performed at app.0xcoast.com. CST is always redeemable for $1 of USD at our decentralized application (via burning) and live proof of reserves are available at app.0xcoast.com/analytics. There is currently >2M USD of TVL across liquidity pools on Phux and PulseX v2.
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