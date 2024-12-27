Ціна COAL (COAL)
Поточна ціна COAL (COAL) сьогодні становить 0.07182 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна COAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COAL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.35K USD
- зміна ціни COAL протягом дня — -2.94%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COAL до USD становила $ -0.00217883505303817.
За останні 30 днів зміна ціни COAL до USD становила $ -0.0411065504.
За останні 60 днів зміна ціни COAL до USD становила $ -0.0252787224.
За останні 90 днів зміна ціни COAL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00217883505303817
|-2.94%
|30 днів
|$ -0.0411065504
|-57.23%
|60 днів
|$ -0.0252787224
|-35.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін COAL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.04%
-2.94%
+69.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics.
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