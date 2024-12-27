Сьогоднішня ціна COAL (COAL)

Поточна ціна COAL (COAL) сьогодні становить 0.07182 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна COAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності COAL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.35K USD

- зміна ціни COAL протягом дня — -2.94%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

Отримуйте оновлення цін COAL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COAL.