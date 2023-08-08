Сьогоднішня ціна Co2DAO (CO2)

Поточна ціна Co2DAO (CO2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CO2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Co2DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.60 USD

- зміна ціни Co2DAO протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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