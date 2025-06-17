Сьогоднішня ціна Co Bra (COBRA)

Поточна ціна Co Bra (COBRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4,06K USD. Ціна COBRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Co Bra:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Co Bra протягом дня — -0,26%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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