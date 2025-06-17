Ціна Co Bra (COBRA)
Поточна ціна Co Bra (COBRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4,06K USD. Ціна COBRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Co Bra:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Co Bra протягом дня — -0,26%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Co Bra до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Co Bra до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Co Bra до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Co Bra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Co Bra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,51%
-0,26%
-38,64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Co Bra ($COBRA) is a community-driven meme token launched on Solana, blending humor, virality, and strong branding to create a bold on-chain identity. The project began as a meme—featuring a cobra in a bra—but quickly evolved into a movement powered by an active community and engaging content. Co Bra aims to dominate meme culture through consistent marketing, trending campaigns, and a fair, transparent token launch. With no team allocation and a focus on organic growth, $COBRA is building a fun, fearless brand that bites hard on the charts.
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