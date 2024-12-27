Сьогоднішня ціна CNNS (CNNS)

Поточна ціна CNNS (CNNS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 98.42K USD. Ціна CNNS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CNNS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.73 USD

- зміна ціни CNNS протягом дня — -6.54%

- циркуляційна пропозиція – 1.76B USD

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