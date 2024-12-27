Ціна CNH Tether (CNHT)
Поточна ціна CNH Tether (CNHT) сьогодні становить 0.136087 USD з ринковою капіталізацією $ 2.79M USD. Ціна CNHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CNH Tether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 417.61 USD
- зміна ціни CNH Tether протягом дня — +8.97%
- циркуляційна пропозиція – 20.50M USD
Отримуйте оновлення цін CNHT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CNHT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CNH Tether до USD становила $ +0.01120002.
За останні 30 днів зміна ціни CNH Tether до USD становила $ -0.0015575565.
За останні 60 днів зміна ціни CNH Tether до USD становила $ -0.0036947892.
За останні 90 днів зміна ціни CNH Tether до USD становила $ -0.00699545666390176.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01120002
|+8.97%
|30 днів
|$ -0.0015575565
|-1.14%
|60 днів
|$ -0.0036947892
|-2.71%
|90 днів
|$ -0.00699545666390176
|-4.88%
Останній аналіз цін CNH Tether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+8.97%
+13.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CNHT до AUD
A$0.21910007
|1 CNHT до GBP
￡0.10750873
|1 CNHT до EUR
€0.13064352
|1 CNHT до USD
$0.136087
|1 CNHT до MYR
RM0.60830889
|1 CNHT до TRY
₺4.79570588
|1 CNHT до JPY
¥21.48133295
|1 CNHT до RUB
₽14.15576974
|1 CNHT до INR
₹11.63816024
|1 CNHT до IDR
Rp2,194.95130561
|1 CNHT до PHP
₱7.92162427
|1 CNHT до EGP
￡E.6.92138482
|1 CNHT до BRL
R$0.83965679
|1 CNHT до CAD
C$0.19596528
|1 CNHT до BDT
৳16.2351791
|1 CNHT до NGN
₦210.65995426
|1 CNHT до UAH
₴5.69660182
|1 CNHT до VES
Bs6.940437
|1 CNHT до PKR
Rs37.82265991
|1 CNHT до KZT
₸70.40188771
|1 CNHT до THB
฿4.63648409
|1 CNHT до TWD
NT$4.47045795
|1 CNHT до CHF
Fr0.1224783
|1 CNHT до HKD
HK$1.05603512
|1 CNHT до MAD
.د.م1.36903522