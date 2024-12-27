Сьогоднішня ціна CNH Tether (CNHT)

Поточна ціна CNH Tether (CNHT) сьогодні становить 0.136087 USD з ринковою капіталізацією $ 2.79M USD. Ціна CNHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CNH Tether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 417.61 USD

- зміна ціни CNH Tether протягом дня — +8.97%

- циркуляційна пропозиція – 20.50M USD

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