Токеноміка CMX Agent (CMX) Дізнайтеся ключову інформацію про CMX Agent (CMX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CMX Agent (CMX) CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets. Офіційний вебсайт: https://cmxagent.com Whitepaper: https://docs.cmxagent.com Купити CMX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CMX Agent (CMX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CMX Agent (CMX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 234,46K $ 234,46K $ 234,46K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 902,75M $ 902,75M $ 902,75M FDV (повністю розведена вартість): $ 259,72K $ 259,72K $ 259,72K Історичний максимум: $ 0,00467669 $ 0,00467669 $ 0,00467669 Історичний мінімум: $ 0,00018369 $ 0,00018369 $ 0,00018369 Поточна ціна: $ 0,00025929 $ 0,00025929 $ 0,00025929 Дізнайтеся більше про ціну CMX Agent (CMX)

Токеноміка CMX Agent (CMX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CMX Agent (CMX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CMX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CMX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CMX, досліджуйте ціну токена CMX в реальному часі!

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