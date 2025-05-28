Ціна CMX Agent (CMX)
Поточна ціна CMX Agent (CMX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 417,34K USD. Ціна CMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CMX Agent:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CMX Agent протягом дня — -22,78%
- циркуляційна пропозиція – 902,75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CMX Agent до USD становила $ -0,000136408732540393.
За останні 30 днів зміна ціни CMX Agent до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CMX Agent до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CMX Agent до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000136408732540393
|-22,78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CMX Agent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7,51%
-22,78%
-63,91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.
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