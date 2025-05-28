Сьогоднішня ціна CMX Agent (CMX)

Поточна ціна CMX Agent (CMX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 417,34K USD. Ціна CMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CMX Agent:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CMX Agent протягом дня — -22,78%

- циркуляційна пропозиція – 902,75M USD

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