Ціна CmusicAI (CMS)
Поточна ціна CmusicAI (CMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CMS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CmusicAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 213.16 USD
- зміна ціни CmusicAI протягом дня — -7.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CmusicAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CmusicAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CmusicAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CmusicAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.88%
|30 днів
|$ 0
|+75.55%
|60 днів
|$ 0
|+40.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CmusicAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.82%
-7.88%
-13.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CmusicAI Network stands as a music platform built on blockchain technology that is managed by individuals who share a profound passion for music.
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