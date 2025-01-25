Ціна cMKR (CMKR)
Поточна ціна cMKR (CMKR) сьогодні становить 25.33 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CMKR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cMKR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни cMKR протягом дня — -2.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cMKR до USD становила $ -0.71434836641139.
За останні 30 днів зміна ціни cMKR до USD становила $ -5.1560557490.
За останні 60 днів зміна ціни cMKR до USD становила $ -7.8115820250.
За останні 90 днів зміна ціни cMKR до USD становила $ +2.978032461727997.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.71434836641139
|-2.74%
|30 днів
|$ -5.1560557490
|-20.35%
|60 днів
|$ -7.8115820250
|-30.83%
|90 днів
|$ +2.978032461727997
|+13.32%
Останній аналіз цін cMKR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-2.74%
-11.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cMKR is a compound balance token denoting a lending position of MKR tokens on Compound Finance.
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