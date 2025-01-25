Сьогоднішня ціна cMKR (CMKR)

Поточна ціна cMKR (CMKR) сьогодні становить 25.33 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CMKR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cMKR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни cMKR протягом дня — -2.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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