Ціна Clutch (CLUTCH)
Поточна ціна Clutch (CLUTCH) сьогодні становить 13.05 USD з ринковою капіталізацією $ 461.72K USD. Ціна CLUTCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clutch:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Clutch протягом дня — +6.97%
- циркуляційна пропозиція – 35.38K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clutch до USD становила $ +0.850531.
За останні 30 днів зміна ціни Clutch до USD становила $ -8.5464463050.
За останні 60 днів зміна ціни Clutch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Clutch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.850531
|+6.97%
|30 днів
|$ -8.5464463050
|-65.49%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Clutch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+6.97%
-22.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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د.إ47.8935
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