Сьогоднішня ціна Clutch (CLUTCH)

Поточна ціна Clutch (CLUTCH) сьогодні становить 13.05 USD з ринковою капіталізацією $ 461.72K USD. Ціна CLUTCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clutch:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Clutch протягом дня — +6.97%

- циркуляційна пропозиція – 35.38K USD

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