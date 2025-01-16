Ціна Clustr (CLUSTR)
Поточна ціна Clustr (CLUSTR) сьогодні становить 0.127457 USD з ринковою капіталізацією $ 64.01M USD. Ціна CLUSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clustr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 489.59K USD
- зміна ціни Clustr протягом дня — +8.26%
- циркуляційна пропозиція – 502.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clustr до USD становила $ +0.0097207.
За останні 30 днів зміна ціни Clustr до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Clustr до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Clustr до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0097207
|+8.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Clustr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.38%
+8.26%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our “Citizens”, while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity.
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