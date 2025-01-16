Сьогоднішня ціна Clustr (CLUSTR)

Поточна ціна Clustr (CLUSTR) сьогодні становить 0.127457 USD з ринковою капіталізацією $ 64.01M USD. Ціна CLUSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clustr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 489.59K USD

- зміна ціни Clustr протягом дня — +8.26%

- циркуляційна пропозиція – 502.50M USD

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