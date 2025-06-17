Ціна Cluster (CLSTR)
Поточна ціна Cluster (CLSTR) сьогодні становить 0,00036008 USD з ринковою капіталізацією $ 360,13K USD. Ціна CLSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cluster:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cluster протягом дня — -1,54%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cluster до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cluster до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cluster до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cluster до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cluster: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,00%
-1,54%
+24,68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralized AI: Super Swarm of Models. Fine-tuning is the core of our Decentralized AI Super Swarm! We're building a decentralized AI ecosystem where a super swarm of specialized, smaller models collaborates to perform complex tasks, coordinated through a community-driven, modular architecture and governed by DAOs that manage LLM weights. This approach sidesteps the resource-intensive, monolithic LLMs of centralized giants, offering asymmetric advantages in efficiency, innovation, and community engagement. A "super swarm" refers to a decentralized network of AI models, each specialized for specific tasks or domains, that collaborate to perform complex, multi-step tasks. Unlike a single, general-purpose LLM (e.g., GPT-4), which handles diverse tasks within one model, a super swarm distributes intelligence across many smaller models, coordinated through a decentralized protocol. This mimics biological swarms (e.g., ant colonies), where simple agents collectively achieve sophisticated outcomes. Users & creators fine-tune models or contribute datasets, earning rewards for their work — think data curation, model training, or testing.
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