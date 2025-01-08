Сьогоднішня ціна CluCoin (CLU)

Поточна ціна CluCoin (CLU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.54K USD. Ціна CLU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CluCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20 USD

- зміна ціни CluCoin протягом дня — +40.77%

- циркуляційна пропозиція – 296.91T USD

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