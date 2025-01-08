Ціна CluCoin (CLU)
Поточна ціна CluCoin (CLU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.54K USD. Ціна CLU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CluCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20 USD
- зміна ціни CluCoin протягом дня — +40.77%
- циркуляційна пропозиція – 296.91T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CluCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CluCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CluCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CluCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+40.77%
|30 днів
|$ 0
|-7.08%
|60 днів
|$ 0
|+11.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CluCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+40.77%
-2.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CLU (Community, Love, Unity) is one of the fastest growing and most expansive blockchain communities to enter the crypto space! CLU is an auto-generating liquidity protocol with a hyperdeflationary burn mechanism. CLUcoin holders are rewarded with special perks and unique experiences through events, NFTs, and an incredible community. Join us for exclusive streams, live shows, and vote to donate to charities each month!
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