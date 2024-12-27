Ціна ClubMoon (CLUBMOON)
Поточна ціна ClubMoon (CLUBMOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 237.56K USD. Ціна CLUBMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ClubMoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 479.93 USD
- зміна ціни ClubMoon протягом дня — +3.27%
- циркуляційна пропозиція – 847.26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ClubMoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ClubMoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ClubMoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ClubMoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ClubMoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.20%
+3.27%
+63.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solana's first Metaverse is live in your browser! ClubMoon is a Unity built meme nightclub running in your browser. The Club is powered by a Node.js server capable of handling thousands of simultaneous members. Chill, fight, do drugs, dance, whatever! Solana's first metaverse is just as wild as you think it is. ClubMoon Features (already live) -Token gated nightclub bouncer -Proximity Voice Chat -Trollbox Text Chat -NFT Drugs sold in the bathroom -Fighting
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