Сьогоднішня ціна ClubMoon (CLUBMOON)

Поточна ціна ClubMoon (CLUBMOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 237.56K USD. Ціна CLUBMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ClubMoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 479.93 USD

- зміна ціни ClubMoon протягом дня — +3.27%

- циркуляційна пропозиція – 847.26M USD

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