Сьогоднішня ціна Club Atletico Independiente Fan Token (CAI)

Поточна ціна Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) сьогодні становить 0.160719 USD з ринковою капіталізацією $ 179.81K USD. Ціна CAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Club Atletico Independiente Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.57 USD

- зміна ціни Club Atletico Independiente Fan Token протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 1.12M USD

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