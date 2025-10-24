Інформація щодо ціни CLU (CLU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,57% Зміна ціни (1 дн.) -16,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,45%

Актуальна ціна CLU (CLU) становить --. За останні 24 години CLU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CLU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CLU змінився на +0,57% за останню годину, -16,75% за 24 години та на -14,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CLU (CLU)

Ринкова капіталізація $ 68,81K$ 68,81K $ 68,81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 68,81K$ 68,81K $ 68,81K Циркуляційне постачання 991,18M 991,18M 991,18M Загальна пропозиція 991 178 886,0244287 991 178 886,0244287 991 178 886,0244287

Поточна ринкова капіталізація CLU — $ 68,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLU — 991,18M, зі загальною пропозицією 991178886.0244287. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 68,81K.