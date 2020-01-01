Токеноміка ClownWorld (CLOWN) Дізнайтеся ключову інформацію про ClownWorld (CLOWN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ClownWorld (CLOWN) We are a Solana memecoin based around the clown world meme, which is frequently used by Elon Musk on X to suggest how absurd many things in todays mainstream news, politics and culture are. With dozens and dozens of large accounts on X posting about these topics daily, this is a topic that is starting to gain widespread attention as more people wake up to the nonsensical information fed to them by the mainstream media and say to themselves, "that is ridiculous!" We are the first ClownWorld memecoin to be created and continue to grow through investment of time, energy and money by the developer and community. We plan to become a 'household name' memecoin in time. Офіційний вебсайт: https://solclownworld.com/ Купити CLOWN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ClownWorld (CLOWN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ClownWorld (CLOWN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,30K $ 5,30K $ 5,30K Загальна пропозиція: $ 987,46M $ 987,46M $ 987,46M Циркуляційна пропозиція: $ 987,46M $ 987,46M $ 987,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,30K $ 5,30K $ 5,30K Історичний максимум: $ 0,00138925 $ 0,00138925 $ 0,00138925 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну ClownWorld (CLOWN)

Токеноміка ClownWorld (CLOWN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ClownWorld (CLOWN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CLOWN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CLOWN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CLOWN, досліджуйте ціну токена CLOWN в реальному часі!

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