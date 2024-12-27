Сьогоднішня ціна ClownWorld (CLOWN)

Поточна ціна ClownWorld (CLOWN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.20K USD. Ціна CLOWN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ClownWorld:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.49 USD

- зміна ціни ClownWorld протягом дня — -0.66%

- циркуляційна пропозиція – 987.66M USD

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