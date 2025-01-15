Ціна CLOWN (CLOWN)
Поточна ціна CLOWN (CLOWN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLOWN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CLOWN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.71 USD
- зміна ціни CLOWN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CLOWN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CLOWN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CLOWN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CLOWN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
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Останній аналіз цін CLOWN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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