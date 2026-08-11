Яка зараз ціна Clover Finance?

Clover Finance (CLV) торгують за ₴0.0884073645931100512000, що відображає зміну ціни на рівні -1.69% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Clover Finance у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),CoinList Launchpad, CLV часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують CLV сьогодні?

За останні 24 години CLV зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Clover Finance?

Сьогодні в обігу знаходиться 1224140929.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг CLV?

Наразі Clover Finance займає ринковий рейтинг №2065 з ринковою капіталізацією ₴108222881.33364489632000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Clover Finance за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -1.69% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Clover Finance порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),CoinList Launchpad CLV демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.