Сьогоднішня ціна Clout (CLOUT)

Поточна ціна Clout (CLOUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15,16K USD. Ціна CLOUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clout:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Clout протягом дня — +20,47%

- циркуляційна пропозиція – 999,83M USD

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