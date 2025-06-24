Ціна Clout (CLOUT)
Поточна ціна Clout (CLOUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15,16K USD. Ціна CLOUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clout:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Clout протягом дня — +20,47%
- циркуляційна пропозиція – 999,83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clout до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Clout до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Clout до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Clout до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+20,47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Clout: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,85%
+20,47%
-77,09%
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