Сьогоднішня ціна Cloudnet Ai (CNAI)

Поточна ціна Cloudnet Ai (CNAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CNAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cloudnet Ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.65 USD

- зміна ціни Cloudnet Ai протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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