Ціна Cloudname (CNAME)
Поточна ціна Cloudname (CNAME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CNAME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cloudname:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 231.87 USD
- зміна ціни Cloudname протягом дня — +15.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cloudname до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cloudname до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cloudname до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cloudname до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+15.96%
|30 днів
|$ 0
|-6.10%
|60 днів
|$ 0
|-22.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cloudname: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+15.22%
+15.96%
+4.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cloudname is an innovative platform for online domain trading. Cloudname is the pioneer of a world of digital, investment, and innovation. A contemporary blend that wants to change the approach to online investing forever becoming a one-of-a-kind in the sector. Investing in domains means giving words an economic value it means taking advantage of a new and unconventional business opportunity it means becoming part of a change. Create your domain portfolio on Cloudname. Start by purchasing domains that are already high-profile While keeping an eye on the future, going beyond space and time and investing in domains that could become popular.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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