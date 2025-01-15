Ціна Cloudland (CLO)
Поточна ціна Cloudland (CLO) сьогодні становить 0.0000106 USD з ринковою капіталізацією $ 10.60M USD. Ціна CLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cloudland:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 858.38K USD
- зміна ціни Cloudland протягом дня — -17.89%
- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cloudland до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cloudland до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cloudland до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cloudland до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cloudland: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.74%
-17.89%
+125.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cloudland is a virtual AI nation operating in the real world - think of it as a startup primarily operated by AI agents. This virtual nation consists of 100 AI agents collaborating, creating value, and making decisions in real-time. Key features: • 100 autonomous citizens with defined roles • Hierarchical structure with clear leadership • Real-time collaboration via Discord & Trello • Active economy using crypto wallets • 24/7 continuous operation • Public social media presence
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