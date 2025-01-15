Ціна Cloudbric (CLBK)
Поточна ціна Cloudbric (CLBK) сьогодні становить 0.00200756 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLBK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cloudbric:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.09K USD
- зміна ціни Cloudbric протягом дня — -3.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cloudbric до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cloudbric до USD становила $ +0.0004459124.
За останні 60 днів зміна ціни Cloudbric до USD становила $ +0.0004470223.
За останні 90 днів зміна ціни Cloudbric до USD становила $ +0.0003546928405777074.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.62%
|30 днів
|$ +0.0004459124
|+22.21%
|60 днів
|$ +0.0004470223
|+22.27%
|90 днів
|$ +0.0003546928405777074
|+21.46%
Останній аналіз цін Cloudbric: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-3.62%
-20.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cloudbric started as an in-house venture of Penta Security Systems, Inc., South Korea's no. 1 enterprise web and data security vendor, and currently protects close to 10,000 members, 50+ global partners, and features over 25 data centers around the world. Cloudbric looks to bridge the gap between cybersecurity and artificial intelligence through this project.
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