Сьогоднішня ціна Cloudbric (CLBK)

Поточна ціна Cloudbric (CLBK) сьогодні становить 0.00200756 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLBK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cloudbric:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.09K USD

- зміна ціни Cloudbric протягом дня — -3.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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