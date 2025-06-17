Сьогоднішня ціна CLOSED (CLOSED)

Поточна ціна CLOSED (CLOSED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 712,30K USD. Ціна CLOSED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CLOSED:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CLOSED протягом дня — -0,79%

- циркуляційна пропозиція – 2,51B USD

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