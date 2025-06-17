Ціна CLOSED (CLOSED)
Поточна ціна CLOSED (CLOSED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 712,30K USD. Ціна CLOSED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CLOSED:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CLOSED протягом дня — -0,79%
- циркуляційна пропозиція – 2,51B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CLOSED до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CLOSED до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CLOSED до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CLOSED до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,79%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CLOSED: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,78%
-0,79%
-4,35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CLOSED is the politically charged memecoin that tackles illegal immigration, social cohesion, and economic strain with bold narrative and real-world impact. CLOSED is a narrative-driven memecoin that shines a provocative spotlight on the complex issue of illegal immigration in the United States. Blending satire, politics, and community engagement, CLOSED uses the meme medium to ignite conversations about fairness, public resources, and social stability. The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. By weaving a message of balance and societal responsibility, CLOSED positions itself as more than a meme—it’s a symbol of social community. 🔺 Our mission: Allocate a portion of proceeds to support families affected by the challenges of illegal immigration, helping them access the tools they need to rebuild. 🔺 Our vision: A meme-powered community with a purpose—to blend humor, tension, and activism into a project that sparks discussion and delivers tangible support.
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