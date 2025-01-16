Сьогоднішня ціна CloneX AI (CLX)

Поточна ціна CloneX AI (CLX) сьогодні становить 0.01439546 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна CLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CloneX AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 194.71K USD

- зміна ціни CloneX AI протягом дня — -26.01%

- циркуляційна пропозиція – 91.31M USD

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