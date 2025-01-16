Ціна CloneX AI (CLX)
Поточна ціна CloneX AI (CLX) сьогодні становить 0.01439546 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна CLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CloneX AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 194.71K USD
- зміна ціни CloneX AI протягом дня — -26.01%
- циркуляційна пропозиція – 91.31M USD
Отримуйте оновлення цін CLX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CLX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CloneX AI до USD становила $ -0.00506129837957051.
За останні 30 днів зміна ціни CloneX AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CloneX AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CloneX AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00506129837957051
|-26.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CloneX AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.72%
-26.01%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Malicious actors now have voice cloning technology at their disposal to assist in impersonation. AI-generated voice clones are being used to impersonate executives and deceive employees into transferring funds or sharing sensitive information. For instance, fraudsters recently cloned a company director's voice in a $35 million bank heist. That’s why here at Clonex, we’ve developed an AI-powered voice security platform designed to combat voice-based cyber threats. With instant voice cloning, 99.9% accurate clone detection, and advanced penetration testing, we help organisations strengthen their defenses against social engineering attacks, and prevent malicious actors from being able to deceive internal employees into believing a cloned voice, is a real one.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CLX до AUD
A$0.023032736
|1 CLX до GBP
￡0.0116603226
|1 CLX до EUR
€0.0139635962
|1 CLX до USD
$0.01439546
|1 CLX до MYR
RM0.0646356154
|1 CLX до TRY
₺0.5104630116
|1 CLX до JPY
¥2.2556246274
|1 CLX до RUB
₽1.479853288
|1 CLX до INR
₹1.243767744
|1 CLX до IDR
Rp235.9911097824
|1 CLX до PHP
₱0.8422783646
|1 CLX до EGP
￡E.0.7259630478
|1 CLX до BRL
R$0.0869485784
|1 CLX до CAD
C$0.0205855078
|1 CLX до BDT
৳1.7412748416
|1 CLX до NGN
₦22.387819392
|1 CLX до UAH
₴0.6057609568
|1 CLX до VES
Bs0.76295938
|1 CLX до PKR
Rs4.0087037462
|1 CLX до KZT
₸7.6005149708
|1 CLX до THB
฿0.4985147798
|1 CLX до TWD
NT$0.4744743616
|1 CLX до CHF
Fr0.0130998686
|1 CLX до HKD
HK$0.1119966788
|1 CLX до MAD
.د.م0.1440985546