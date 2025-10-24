Інформація щодо ціни CLONES (CLONES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00472169$ 0,00472169 $ 0,00472169 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,49% Зміна ціни (1 дн.) +3,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,34% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,34%

Актуальна ціна CLONES (CLONES) становить --. За останні 24 години CLONES торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CLONES становить $ 0,00472169, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CLONES змінився на +0,49% за останню годину, +3,35% за 24 години та на -21,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CLONES (CLONES)

Ринкова капіталізація $ 308,45K$ 308,45K $ 308,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 316,36K$ 316,36K $ 316,36K Циркуляційне постачання 975,00M 975,00M 975,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CLONES — $ 308,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLONES — 975,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 316,36K.