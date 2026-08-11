Сьогоднішня ціна Cloister

Поточна ціна Cloister (CLOISTER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLOISTER до USD становить $ 0 за CLOISTER.

Cloister наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 056, з циркуляційною пропозицією у 100,00B CLOISTER. Протягом останніх 24 годин CLOISTER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLOISTER змінився на 0,00% за останню годину та на +1,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Cloister (CLOISTER)

Ринкова капіталізація $ 23,06K$ 23,06K $ 23,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,06K$ 23,06K $ 23,06K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Cloister — $ 23,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLOISTER — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,06K.