Сьогоднішня ціна Cloakcoin (CLOAK)

Поточна ціна Cloakcoin (CLOAK) сьогодні становить 0.109955 USD з ринковою капіталізацією $ 665.41K USD. Ціна CLOAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cloakcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 207.18 USD

- зміна ціни Cloakcoin протягом дня — +0.22%

- циркуляційна пропозиція – 6.05M USD

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