Ціна Cloak Network (CLOAK)
Поточна ціна Cloak Network (CLOAK) сьогодні становить 0,00610257 USD з ринковою капіталізацією $ 610,26K USD. Ціна CLOAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cloak Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cloak Network протягом дня — -30,42%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cloak Network до USD становила $ -0,002669133327829408.
За останні 30 днів зміна ціни Cloak Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cloak Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cloak Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,002669133327829408
|-30,42%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cloak Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,23%
-30,42%
+73,90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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