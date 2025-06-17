Сьогоднішня ціна Cloak Network (CLOAK)

Поточна ціна Cloak Network (CLOAK) сьогодні становить 0,00610257 USD з ринковою капіталізацією $ 610,26K USD. Ціна CLOAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cloak Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cloak Network протягом дня — -30,42%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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