Сьогоднішня ціна cliza (CLIZA)

Поточна ціна cliza (CLIZA) сьогодні становить 0.00184165 USD з ринковою капіталізацією $ 1.48M USD. Ціна CLIZA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cliza:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни cliza протягом дня — +12.73%

- циркуляційна пропозиція – 805.29M USD

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