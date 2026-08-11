Сьогоднішня ціна ClipX

Поточна ціна ClipX (CLIPX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLIPX до USD становить $ 0 за CLIPX.

ClipX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 761 751, з циркуляційною пропозицією у 1,00B CLIPX. Протягом останніх 24 годин CLIPX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0032213, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLIPX змінився на +2,60% за останню годину та на +23,34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 76,90K.

Ринкова інформація щодо ClipX (CLIPX)

Ринкова капіталізація $ 761,75K$ 761,75K $ 761,75K Обсяг (за 24 год) $ 76,90K$ 76,90K $ 76,90K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 761,75K$ 761,75K $ 761,75K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ClipX — $ 761,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 76,90K. Циркуляційна пропозиція CLIPX — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 761,75K.