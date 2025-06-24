Ціна Clips (CLIPS)
Поточна ціна Clips (CLIPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна CLIPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clips:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1,99 USD
- зміна ціни Clips протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clips до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Clips до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Clips до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Clips до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+21,49%
|60 днів
|$ 0
|-87,09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Clips: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+16,49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$CLIPS is a Capture the Flag x Memetoken project that has also been described as Fomo3d x XEN x Million Dollar Homepage. The supply was provided to the community as a free mint that rocketed CLIPS into the top 3 mainnet gas guzzlers upon launch. Players use $CLIPS token to change a message on the website homepage, with a big prizepool to be won if the message is kept on the page for 7 days. There are also deflationary mechanics - each time the homepage message is overtaken, the $CLIPS used are burned.
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