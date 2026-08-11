Сьогоднішня ціна Clippy PFP Cult

Поточна ціна Clippy PFP Cult (CLIPPY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLIPPY до USD становить $ 0 за CLIPPY.

Clippy PFP Cult наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 40,734, з циркуляційною пропозицією у 999.75M CLIPPY. Протягом останніх 24 годин CLIPPY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03295325, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLIPPY змінився на +0.36% за останню годину та на +6.29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Clippy PFP Cult (CLIPPY)

Ринкова капіталізація $ 40.73K$ 40.73K $ 40.73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40.73K$ 40.73K $ 40.73K Циркуляційне постачання 999.75M 999.75M 999.75M Загальна пропозиція 999,748,713.589639 999,748,713.589639 999,748,713.589639

Поточна ринкова капіталізація Clippy PFP Cult — $ 40.73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLIPPY — 999.75M, зі загальною пропозицією 999748713.589639. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40.73K.