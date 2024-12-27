Сьогоднішня ціна Clipper SAIL (SAIL)

Поточна ціна Clipper SAIL (SAIL) сьогодні становить 0.0034326 USD з ринковою капіталізацією $ 1.86M USD. Ціна SAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clipper SAIL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.78K USD

- зміна ціни Clipper SAIL протягом дня — -3.24%

- циркуляційна пропозиція – 541.79M USD

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