Ціна Clip Finance (CLIP)
Поточна ціна Clip Finance (CLIP) сьогодні становить 0.00916681 USD з ринковою капіталізацією $ 130.71K USD. Ціна CLIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clip Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20 USD
- зміна ціни Clip Finance протягом дня — +1.11%
- циркуляційна пропозиція – 14.26M USD
Отримуйте оновлення цін CLIP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CLIP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clip Finance до USD становила $ +0.00010044.
За останні 30 днів зміна ціни Clip Finance до USD становила $ -0.0068965899.
За останні 60 днів зміна ціни Clip Finance до USD становила $ -0.0080538373.
За останні 90 днів зміна ціни Clip Finance до USD становила $ -0.10842620437024043.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010044
|+1.11%
|30 днів
|$ -0.0068965899
|-75.23%
|60 днів
|$ -0.0080538373
|-87.85%
|90 днів
|$ -0.10842620437024043
|-92.20%
Останній аналіз цін Clip Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.33%
+1.11%
+30.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Clip Finance is a plug-and-play platform for DeFi strategies that utilizes intents and AI to simplify liquidity management and maximize profitability.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CLIP до AUD
A$0.014666896
|1 CLIP до GBP
￡0.0074251161
|1 CLIP до EUR
€0.0088001376
|1 CLIP до USD
$0.00916681
|1 CLIP до MYR
RM0.0411589769
|1 CLIP до TRY
₺0.3250550826
|1 CLIP до JPY
¥1.4324973987
|1 CLIP до RUB
₽0.9402397017
|1 CLIP до INR
₹0.7915540435
|1 CLIP до IDR
Rp150.2755497264
|1 CLIP до PHP
₱0.5358000445
|1 CLIP до EGP
￡E.0.4624655645
|1 CLIP до BRL
R$0.0553675324
|1 CLIP до CAD
C$0.0131085383
|1 CLIP до BDT
৳1.1088173376
|1 CLIP до NGN
₦14.256222912
|1 CLIP до UAH
₴0.3857393648
|1 CLIP до VES
Bs0.48584093
|1 CLIP до PKR
Rs2.5526815807
|1 CLIP до KZT
₸4.8398923438
|1 CLIP до THB
฿0.3167132855
|1 CLIP до TWD
NT$0.3016797171
|1 CLIP до CHF
Fr0.0083417971
|1 CLIP до HKD
HK$0.0713177818
|1 CLIP до MAD
.د.م0.0917597681