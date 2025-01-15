Сьогоднішня ціна Clip Finance (CLIP)

Поточна ціна Clip Finance (CLIP) сьогодні становить 0.00916681 USD з ринковою капіталізацією $ 130.71K USD. Ціна CLIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clip Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20 USD

- зміна ціни Clip Finance протягом дня — +1.11%

- циркуляційна пропозиція – 14.26M USD

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