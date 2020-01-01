Токеноміка ClinTex CTi (CTI) Дізнайтеся ключову інформацію про ClinTex CTi (CTI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ClinTex CTi (CTI) Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials. Офіційний вебсайт: https://clintex.io Купити CTI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ClinTex CTi (CTI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ClinTex CTi (CTI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,51K $ 15,51K $ 15,51K Загальна пропозиція: $ 191,31M $ 191,31M $ 191,31M Циркуляційна пропозиція: $ 83,29M $ 83,29M $ 83,29M FDV (повністю розведена вартість): $ 35,64K $ 35,64K $ 35,64K Історичний максимум: $ 0,390233 $ 0,390233 $ 0,390233 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00018626 $ 0,00018626 $ 0,00018626 Дізнайтеся більше про ціну ClinTex CTi (CTI)

Токеноміка ClinTex CTi (CTI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ClinTex CTi (CTI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CTI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CTI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CTI, досліджуйте ціну токена CTI в реальному часі!

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