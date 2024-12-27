Сьогоднішня ціна ClinTex CTi (CTI)

Поточна ціна ClinTex CTi (CTI) сьогодні становить 0.02187201 USD з ринковою капіталізацією $ 1.82M USD. Ціна CTI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ClinTex CTi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.01K USD

- зміна ціни ClinTex CTi протягом дня — +0.80%

- циркуляційна пропозиція – 83.29M USD

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