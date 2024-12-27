Ціна ClinTex CTi (CTI)
Поточна ціна ClinTex CTi (CTI) сьогодні становить 0.02187201 USD з ринковою капіталізацією $ 1.82M USD. Ціна CTI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ClinTex CTi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.01K USD
- зміна ціни ClinTex CTi протягом дня — +0.80%
- циркуляційна пропозиція – 83.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ClinTex CTi до USD становила $ +0.00017265.
За останні 30 днів зміна ціни ClinTex CTi до USD становила $ +0.0052487006.
За останні 60 днів зміна ціни ClinTex CTi до USD становила $ +0.0154057667.
За останні 90 днів зміна ціни ClinTex CTi до USD становила $ +0.003777844147002773.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00017265
|+0.80%
|30 днів
|$ +0.0052487006
|+24.00%
|60 днів
|$ +0.0154057667
|+70.44%
|90 днів
|$ +0.003777844147002773
|+20.88%
Останній аналіз цін ClinTex CTi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.27%
+0.80%
+8.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials.
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