Сьогоднішня ціна Climate101 (GIGS)

Поточна ціна Climate101 (GIGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GIGS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Climate101:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.39K USD

- зміна ціни Climate101 протягом дня — -0.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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