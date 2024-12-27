Ціна Clicking Cat (CLICK)
Поточна ціна Clicking Cat (CLICK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.73K USD. Ціна CLICK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clicking Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.10K USD
- зміна ціни Clicking Cat протягом дня — -11.38%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clicking Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Clicking Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Clicking Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Clicking Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.38%
|30 днів
|$ 0
|-87.72%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Clicking Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.08%
-11.38%
-2.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CLICK is a meme project celebrating one of the most famous cat gifs of all time. An ordinary cat, who did not choose his calling, rather his calling chose him, suddenly realized that if he doesn't take matters to his own hands he will not achieve his life goals. He has taken action, and immediately got to work. The cat's work never ends, he clicks to eternity trying to reach his ultimate high meaning in life. It is a metaphore of our own journey, chasing our dreams, looking for a calling, always feeling it's one click away.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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