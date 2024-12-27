Сьогоднішня ціна Clicking Cat (CLICK)

Поточна ціна Clicking Cat (CLICK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.73K USD. Ціна CLICK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clicking Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.10K USD

- зміна ціни Clicking Cat протягом дня — -11.38%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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