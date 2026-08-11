Сьогоднішня ціна CLERK

Поточна ціна CLERK (CLERK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLERK до USD становить $ 0 за CLERK.

CLERK наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 274, з циркуляційною пропозицією у 100,00B CLERK. Протягом останніх 24 годин CLERK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLERK змінився на -- за останню годину та на -37,29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CLERK (CLERK)

Ринкова капіталізація $ 37,27K$ 37,27K $ 37,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,27K$ 37,27K $ 37,27K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація CLERK — $ 37,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLERK — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,27K.