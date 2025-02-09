Сьогоднішня ціна Cleopatra (CLEO)

Поточна ціна Cleopatra (CLEO) сьогодні становить 18.53 USD з ринковою капіталізацією $ 535.18K USD. Ціна CLEO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cleopatra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03 USD

- зміна ціни Cleopatra протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 28.88K USD

Отримуйте оновлення цін CLEO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CLEO.