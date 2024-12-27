Ціна Cleo Tech ($CLEO)
Поточна ціна Cleo Tech ($CLEO) сьогодні становить 0.00131653 USD з ринковою капіталізацією $ 160.32K USD. Ціна $CLEO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cleo Tech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 397.32 USD
- зміна ціни Cleo Tech протягом дня — -1.84%
- циркуляційна пропозиція – 121.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cleo Tech до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cleo Tech до USD становила $ -0.0003043945.
За останні 60 днів зміна ціни Cleo Tech до USD становила $ -0.0005278645.
За останні 90 днів зміна ціни Cleo Tech до USD становила $ -0.001406551470004424.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.84%
|30 днів
|$ -0.0003043945
|-23.12%
|60 днів
|$ -0.0005278645
|-40.09%
|90 днів
|$ -0.001406551470004424
|-51.65%
Останній аналіз цін Cleo Tech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.79%
-1.84%
-14.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cleo digitizes social and environmental impact by turning 'good deeds' into unique digital assets. Leveraging blockchain technology, we ensure transparency and irrefutable proof of execution, thus empowering individuals and organizations to create, track, and showcase their contributions towards a better world.
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