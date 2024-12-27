Сьогоднішня ціна Cleo Tech ($CLEO)

Поточна ціна Cleo Tech ($CLEO) сьогодні становить 0.00131653 USD з ринковою капіталізацією $ 160.32K USD. Ціна $CLEO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cleo Tech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 397.32 USD

- зміна ціни Cleo Tech протягом дня — -1.84%

- циркуляційна пропозиція – 121.88M USD

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