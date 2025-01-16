Ціна CLECOIN (CLE)
Поточна ціна CLECOIN (CLE) сьогодні становить 0.0084869 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CLECOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.49K USD
- зміна ціни CLECOIN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CLECOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CLECOIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CLECOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CLECOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін CLECOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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¥1.329812361
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₽0.87245332
|1 CLE до INR
₹0.73326816
|1 CLE до IDR
Rp139.129485936
|1 CLE до PHP
₱0.496568519
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￡E.0.427994367
|1 CLE до BRL
R$0.051260876
|1 CLE до CAD
C$0.012136267
|1 CLE до BDT
৳1.026575424
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₦13.19882688
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₴0.357128752
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Bs0.4498057
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Rs2.363347043
|1 CLE до KZT
₸4.480913462
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฿0.293901347
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NT$0.279728224
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Fr0.007723079
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