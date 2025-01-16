Сьогоднішня ціна CLECOIN (CLE)

Поточна ціна CLECOIN (CLE) сьогодні становить 0.0084869 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CLECOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.49K USD

- зміна ціни CLECOIN протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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